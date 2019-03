Kleutervoorstelling in Stadsschouwburg: ChitChat

In de Stadsschouwburg is zondag 14 april de dansvoorstelling ChitChat (4+) van Tuning People / Maas theater en dans te zien. ChitChat is een dansvoorstelling voor kleuters van en met Karolien Verlinden en Charlotte Goesaert. Ze mixen klanken en bewegingen tot een hypnotiserend geheel van 50 minuten.

In dit virtuoze dansduet botsen twee meisjes er grappig op los. Ze giebelen, schaterlachen, proesten, spelen, kletsen, dansen, stoeien. De vriendinnen bewegen als een twee-eenheid, elkaar voortdurend imiterend. Alles samen en dan weer uit elkaar. Onafscheidelijk en dan weer los. Ze zijn roekeloos tegen elkaar en de wereld.



Charlotte Goesaert en Karolien Verlinden maken een wervelende dansvoorstelling met zelfgemaakte klanken, gekoppeld aan bewegingen die variëren van zacht tot heel wild. Vrijwel alles dansen ze synchroon (try this at home). Een hoogstandje performance art voor kleuters, verpakt als live cartoon. Joost Maaskant mixt er geluiden bij, van klankgedicht tot rockopera.

Foto: Roosmarijn Knijnenburg