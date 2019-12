Kerstvoorstelling voor kinderen in de Nieuwe Kerk

Op kerstavond, dinsdag 24 december, is de Nieuwe Kerk in Groningen heel even het toneel van een levende kerststal met een levende ezel. In twee voorstellingen wordt het kerstverhaal gespeeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De kinderkerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk trekt jaarlijks de belangstelling van ruim 600 kinderen en hun (groot)ouders uit stad en omgeving. Om niemand te hoeven teleurstellen worden er dit jaar twee voorstellingen gegeven: één om 17.30 uur en één om 19.00 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop.



Amateurtoneel



De hoofdrol in de voorstelling is voor ezeltje Eppo. Hij vertelt herder Jesse het verhaal van de kerstnacht. De scènes uit het eeuwenoude kerstverhaal spelen zich af op verschillende plekken in de Nieuwe Kerk. Amateurtoneelspelers uit onder andere de Hortusbuurt en leden van de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de stem van de ezel, de herders, de engelen en de wijzen. Ook Jozef en Maria en hun pasgeboren kindje Jezus ontbreken niet.



Regie



De regie van de voorstelling is dit jaar in handen van Jantine Landman, bijgestaan door theaterdominee Kees van der Zwaard. Samen hebben zij het oorspronkelijke concept van ds. Evert Jan Veldman bewerkt. Muziek speelt een belangrijk rol in de voorstelling. Een gelegenheidsorkest o.l.v. Marjolein de Goede begeleidt de kerstliedjes.