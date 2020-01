Kaartverkoop International Film Festival Rotterdam in Groningen gaat woensdag van start

De kaartverkoop voor de Groningse editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) start morgen, woensdag, om 09.00 uur via forum.nl/iffr en de balie in Forum Groningen aan de Nieuwe Markt in Groningen.

Snelle kopers krijgen voordeel: tot vrijdag geldt de goedkopere vroegboekprijs. Vanaf 25 januari kopen bezoekers hun kaarten tegen de normale ticketprijs. De satellieteditie van een van de grootste filmfestivals van Europa vindt plaats van woensdag 29 januari t/m zondag 2 februari in Forum Groningen, Grand Theatre en Vera.





Programma IFFR in Groningen vol Oscarnominaties Het complete IFFR in Groningen-programma is te vinden op forum.nl/iffr. Het festival opent op woensdag 29 januari met het explosieve Les misérables: een zinderende debuut van Ladj Ly over de Parijse banlieue waar hij zelf opgroeide, en sluit op zondag 2 februari af met de niet-te-missen feelgoodfilm A Beautiful Day in the Neighborhood met Tom Hanks. Beide films zijn genomineerd voor een Oscar, evenals Little Women van Greta Gerwig en Corpus Christi van Jan Komasa.



Rondom de meer dan 70 nieuwe filmtitels presenteert het Forum een feestelijk extra programma. Zo komt NPO Radio 4 naar Groningen voor de NPO Radio 4 Filmmuziekquiz en presenteert Filmclub Groningen een special over de Beste Groninger Film. Clash Festival organiseert een afsluitende afterparty op de festival-zaterdag. Daarnaast worden veel films ingeleid of hebben een vraag-en-antwoordgesprek met de regisseur.