Je kunt nog meelopen met duurzame hardloopevent The Green Trail

Het parcours van de Green Trail voert door Stad, industrie en natuur. In 7 kilometer rennen de deelnemers van de EM2 Venue, over het voormalig Suikerunieterrein in Groningen, via Rebel Rebel Hostel, over de akkers van Terra Next en dwars door het prachtige natuurgebied wat de voormalige vloeivelden van de Groningse Suikerfabriek waren. Eenmaal door de vloeivelden staat men ineens in Hoogkerk waar het zwembad wordt bezocht en zonder nat pak de route wordt vervolgd naar de SuikerUnie. Hier loopt de route ruim een kilometer over het terrein. Na 7 kilometer is de finish tussen duizenden zonnepanelen - welke in eigendom zijn van honderden Groningers - in Zonnepark Vierverlaten.



Alle locaties hebben een link met duurzaamheid. Zo won de SuikerUnie de EZ Energy award omdat ze de meest energie efficiënte bietverwerkende fabrieken in Europa heeft, en is Zonnepark Vierverlaten het grootste Groningse zonnepark in handen van particulieren.



De organisatie van de Green Trail maakt zoveel mogelijk duurzame keuzes. Zo ontvangen de deelnemers aan het einde een afbreekbare medaille waar bloemen uit groeien als deze geplant wordt. Door een samenwerking met JustDiggit, een organisatie die uitgedroogde natuurgebieden herstelt en bomen aanplant, wordt de uitgestoten CO2 gecompenseerd en mag het evenement zelfs CO2-neutraal worden genoemd.



Toch nog meelopen?

Heb je nog geen startbewijs, maar wil je alsnog meelopen? Kom op tijd, zo rond 18:00 uur naar de start en koop ter plekke een startbewijs. Startlocatie EM2 Venue Groningen. Adres: Suikerlaan 16. Neem een pinpas mee voor de betaling. Je start in de laatste startgroep om 19:40.