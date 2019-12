Historische schepen meren weer aan in Groningen voor WinterWelVaart

Ruim twintig sfeervol verlichte historische schepen meren dan aan in de binnenstad van Groningen, aan de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A. Aan boord is er een uitgebreid muziek-, theater- en kunstprogramma.



Aan wal organiseert WinterWelVaart een sfeervolle wintermarkt. De vijftig kraampjes zijn gevuld met kunt en antiek, maar ook met lekker eten. Verder openen beeldend kunstenaars uit het A-kwartier hun ateliers. Bezoekers kunnen een kunstroute lopen om het werk van de meer dan veertig kunstenaars te bekijken.



Kun je niet in het weekend van 20 tot 22 december in Groningen? De historische schepen van WinterWelvaart meren op twee andere plaatsen in de provincie aan. Op 14 (11.00-18.00 uur) en 15 december (11.00-17.00 uur) liggen ze in Zoutkamp en op 14 december (10.00-17.00 uur) in Sappemeer.

Foto: Knelis