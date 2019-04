HazenRun op Tweede Paasdag: sportief uitje voor jong en oud

Vanaf 10.30 uur wordt er in kleine groepjes gestart op Kardinge. Vanaf daar leggen jong en oud hardlopend een parcours van ongeveer twee kilometer af, met natuurlijk de Kardingebult als onderdeel van de route.



Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene meedoen aan de HazenRun.



Overige activiteiten

Naast hardlopen zijn er ook allerlei andere activiteiten. Zo kunnen de kinderen geschminkt worden, zijn er springkussens en is het mogelijk om op de foto te gaan met de paashaas. Daarnaast is het mogelijk om mee te doen met een heerlijke paasbrunch.



MCG Kanker Researchfonds

Meedoen aan de HazenRun is niet voor iedereen vanzelfsprekend. (Ex)kankerpatiënten, groot en klein, ontbreekt het vaak aan energie. Om hen te helpen, wordt van iedere inschrijving één euro gedoneerd aan het UMCG Kanker Researchfonds. Daarnaast worden deelnemers uitgedaagd om zelf acties te koppelen aan hun deelname om zo nog meer geld op te halen voor dit goede doel.



Gratis startbewijs voor minimagezin

Maar naast een gebrekkige gezondheid kan ook een lastige financiële situatie een reden zijn waarom deelname niet vanzelfsprekend is. Daarom wil de organisatie van de HazenRun graag een gezin verblijden met gratis startbewijzen voor de run en aansluitend gratis deelname aan de paasbrunch.



Meer informatie en inschrijven op www.hazenrun.nl.