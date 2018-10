Halloween bij Groninger Forum: Griezelen in virtual reality

De avond start om 18.00 uur met een Virtual Reality Moorddiner. Je geniet niet alleen van een heerlijk 3-gangendiner, want er is ook nog een twist. Er is een moord gepleegd die de bezoekers samen met hun tafelgenoten op moeten lossen.



Daarna kun je griezelen in Virtual Reality met de VRightnight: Haunted Playground. Je vindt er de meest spannende, waanzinnige, gekke en grappige horror games en experiences. Daarna wordt de avond afgesloten met film om 22.00 uur met de hilarische musical-horror-komedie-cultklassieker The Rocky Horror Picture Show.



Kortom: een avondvullend programma waarbij jump scares zijn gegarandeerd! Meer informatie over het complete Halloween-programma is te vinden op groningerforum.nl.



+ Virtual Reality Moorddiner

Woensdag 31 oktober | 18.00 – 20.00 uur

€ 22,50 per persoon, inclusief 3-gangendiner (exclusief drankjes)

Diner aan vierpersoontafels

Kaartverkoop mogelijk t/m zondag 28 oktober

Kaarten zijn verkrijgbaar online via groningerforum.nl of via de kassa aan het Hereplein​​​​​​​



+ VRightnight: Haunted Playground

Woensdag 31 oktober | 20.00 – 22.30 uur

Hereplein 73

€ 7,50 | jongeren/studenten € 6,-

+ The rocky horror picture show

Woensdag 31 oktober | 22.00 – 23.50 uu

Hereplein 73

€ 10,- | jongeren/studenten € 8,-

