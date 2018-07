Grootste luchtballon van Europa naar Groningen

De Ballon Fiësta Meerstad vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. Het luchtballonnenspektakel, dat dit jaar opnieuw te aanschouwen is langs de oevers van het Woldmeer, staat garant voor een prachtig kijkspel en een uitgebreid programma. Ballon Fiësta Meerstad is een van de mooiste en grootste ballonevenementen in Noord Nederland en is gratis te bezoeken.



Grootste luchtballon van Europa



Ook dit jaar kiezen tientallen heteluchtballonnen en special shapes het luchtruim boven Meerstad. Zo komen stripfiguurtjes Calimero en zijn vriendinnetje Priscilla voor het eerst naar Meerstad. Een andere eyecatcher is ‘De Motor’. Deze ballon van maar liefst 38 meter hoog en 44 meter breed is de grootste van Europa. De sfeervolle ‘Night Glow’ sluit beide avonden af: de ballonnen veranderen dan in levensgrote lampionnen, die het terrein verlichten op de maat van de muziek.



Modelballonnen en paramoteurs



Van waterballen, paramoteurs, foodtrucks tot flyboardshow: het tweedaagse festival biedt rond de luchtballonnen én het Woldmeer een gevarieerd programma voor jong en oud. Zo kunnen bezoekers een kijkje in een inloopballon nemen en zelf in een mandje gaan staan. Ook zijn er diverse modelballonnen te bewonderen en worden na vertrek van de varende ballonnen nog twee bijzondere ballonnen getoond: Brandenburger Tor en de levensgrote Oriënt Express.

Tevens zullen dit jaar op het evenemententerrein enkele reusachtige vliegers te zien zijn.

Medio augustus is het complete en uitgebreide programma te vinden op de website meerstad.eu. Op het terrein zijn diverse cateringpunten waar een hapje en drankje gekocht kunnen worden.



Tickets voor ballonvaart



Bezoekers die graag een ballonvaart willen maken, kunnen nu alvast reserveren. Elke ballonvaart is inclusief champagnedoop, certificaat en vervoer terug. De kosten voor een ballonvaart tijdens dit unieke spektakel bedragen € 149, - per persoon. Een ticket boeken kan via Bureau Meerstad: info@meerstad.eu of 050-5995710.

(Foto's: Koos Boertjens)