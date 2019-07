Gronings volkslied honderd jaar; 100 plekken gezocht voor massale uitvoering

Groningers worden opgeroepen om mee te zingen én om locaties te organiseren waar het volkslied gezongen kan gaan worden.

Dit provincie-brede festival wordt georganiseerd door Tocht om de Noord en vindt eveneens plaats tijdens het populaire tweedaagse wandelevenement. Het Gronings volkslied ligt aan de basis van de Tocht om de Noord en het Pronkjewailpad.

100 podia in Groningen

Overal in de provincie -in álle gemeenten- klinkt op zaterdag 28 september om ca. 17:00u het Grunnens Laid. Dat kan uiteenlopen van een orgel in de kerk of een koor in het dorpshuis tot een grootschalige sing along tijdens een muziekfestival.

Andere podia zijn bijvoorbeeld borgen, musea en horeca-locaties. Inwoners kunnen naar deze ‘podia’ toekomen om het volkslied mee te zingen. Het hoofdpodium staat op het Museumplein in Veendam. Daar wordt het volkslied gezongen door bekende Groninger artiesten én 100 'vaandeldragers' afkomstig uit de participerende dorpen.

Randevenementen

Deelnemende locaties worden aangemoedigd om het festival 100 Jaar Grunnens Laid aan te grijpen om leuke evenementen te organiseren, zoals een Groninger Dag. Ook leuk: activiteiten in het kader van ‘100’. Denk bijvoorbeeld aan 100 meter Groningse vlak breien, een Groningse quiz met 100 vragen of een sponsortocht van 100 kilometer. Ook is het zingen van het Grunnens Laid makkelijk aan te haken bij bestaande en geplande activiteiten op die dag. Zo zal het Gronings Volkslied ook klinken tijdens de reünie van scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal.

Meedoen?

Neem voor meer informatie, vragen of opgave contact op via: grunnenslaid@gmail.com.