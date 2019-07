Groninger Landschap: wandeling bij Reitdiep

Er wordt gewandeld door een gedeelte van het landschap dat normaal niet toegankelijk is. Onderweg vertellen gidsen over de ontstaansgeschiedenis en over het stroomgebied van de oude Hunze. Delen hiervan zijn nog steeds zichtbaar in het landschap zoals de wierden, oude dijken en oude rivierlopen.



Er wordt een bezoek gebracht aan de biologische boerderij Onstaheerd voor een toelichting op hun wijze van boeren. Tevens is de kerk in Klein Wetsinge te bewonderen. Deelname is gratis.