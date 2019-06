GOOV Muziektheater komt nu met hitmusical Chess

Muziek van Benny en Björn (ABBA)

Klinkende, stevige, maar ook fijn besnaardemuziek. Allesgecomponeerd doorBenny Andersson en Björn Ulvaeus (ABBA). Bekende nummers uit Chess zijn ‘One night in Bangkok’ en ‘I know him so well’.



In het verhaal staat de Koude Oorlog centraal

Chess is geschreven is door Tim Rice. Een schaaktweekamp tussen twee grootmeesters, een Rus en een Amerikaan, vormt het decor voor deze musical over de onmogelijke liefde tussen de Russische schaker Anatoly en de Amerikaanse Florence. Zij is de assistent van Anatoly’s tegenstander. Als de Rus overweegt over te lopen naar het Westen, beseft hij dat hij zijn familie nooit meer terug zal zien. Het verhaal speelt zich af tijdens de Koude Oorlog, waarin de wereldmachten tegenover elkaar staan. Beide kampen gebruiken sportwedstrijden voor propagandadoeleinden.



Herhaalt de geschiedenis zich?

Gezien de huidige verhoudingen en gebeurtenissen in de wereldpolitiek lijkt de vraag gerechtvaardigd: gaat de geschiedenis zich herhalen? Tim Meeuws verwoordt het zo: “De thema’s uit Chess zijn zo oud als de mensheid. In de strijd om de wereldsuprematie tussen landen en politieke en economische systemen zijn de meeste van ons - welwillende burgers, werkers, liefhebbers, musicalspelers, theaterbezoekers, kortom u en ik - slechts pionnen in dat wereldomvattende schaakspel.”



Artistiek team

Tim Meeuws is de regisseur bij Chess. Hijwas eerder regisseur bij GOOV Muziektheater bij Jekyll & Hyde (2003) en Joseph and the amazing technicolor dreamcoat (2005). Piet Roorda zal tijdens de voorstelling het live orkest, bestaande uit 23 muzikanten, dirigeren. Kostuumontwerp is in handen van Helga Mast. Janco van Barneveld is de decorontwerper en Carla van Zanten verzorgt de choreografie.



(Foto: Allet Huttinga)