Festival of Lessons and Carols in Der Aa-kerk

Op maandag 24 november is het weer tijd voor het jaarlijkse Festival of Lessons and Carols in de Der Aa-kerk. Het Roder Jongenskoor en het Kampen Boys Choir zingen, begeleid door Alexandra van den Doel op het orgel, Christmas Carols. Deze worden, geheel in de Anglicaanse traditie, afgewisseld door negen Lessons (korte lezingen in het Engels).