Festival Grasnapolsky maakt eerste namen 2020 editie bekend

Muziekprogramma

De organisatie van Grasnapolsky kiest ervoor acts te boeken die soms nog onbekend, maar ontzettend talentvol zijn. Zo is de organisatie ontzettend vereerd dat de Britse band Mother Nature, met de zanger van Ultimate Painting, een bezoek brengt aan het festival. Bracht Jo Goes Hunting nog geen week geleden hun prachtige nieuwe album 'Front Row' uit en komen De Dansers met hun voorstelling Shake Shake Shake first edition naar Scheemda voor een unieke show. Net als afgelopen editie slaat de organisatie dit jaar de handen ineen met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond om opnieuw mooie Vlaamse acts neer te zetten. De eerste vijf namen die samen worden aangekondigd zijn Fornet, FULCO, IKRAAAN, Peuk en Susobrino.



Start kaartverkoop

De reguliere kaartverkoop van de weekendtickets voor Grasnapolsky 2020 start zaterdag 23 november om 10:00 uur via grasnapolsky.nl. Eind vorige maand verkochten de Early Bird weekendtickets binnen vier dagen uit. Reguliere weekendtickets voor Grasnapolsky 2020 kosten €99 (exclusief €2 servicekosten). Ook de verhuur van de accommodaties start zaterdag. Dit jaar kunnen bezoekers overnachten bij hotel Van der Valk Zuidbroek en Vakantiepark Emslandermeer.



Kunst en expedities

Naast verdere aanvullingen op het muziekprogramma maakt de organisatie binnenkort ook het kunst- en expeditieprogramma van Grasnapolsky bekend. Grasnapolsky kenmerkt zich door het vertellen van het verhaal van de bijzondere locatie, omgeving, geschiedenis en toekomst middels het totale programma. Kersverse muziek, vernieuwende dans, theater, beeldende kunst, performance-art en expedities gaan de symbiose aan met het Groningse heden en verleden. Niets ligt bij Grasnapolsky voor de hand en avontuur is een gegeven.



Groningen

Vorig jaar streek Grasnapolsky voor het eerst neer in Scheemda te Noordoost-Groningen. Voormalig strokartonfabriek De Toekomst werd het bijzondere decor van het ontdekkingsfestival. Zo schreef 3voor12/Groningen: "Waar het buiten guur en koud is, heeft de organisatie binnen een behaaglijke oase van warmte, muziek en gezelschap weten te creëren. Met een diverse programmering en vele zalen is er voor iedereen wel een plekje waar je kunt luisteren, dansen, drinken of praten. Een festival als een warm bad."



Grasnapolsky werd in de provincie Groningen met veel enthousiasme ontvangen. "Het was voor ons best een spannende stap om met Grasnapolsky te verhuizen naar Scheemda. We werden direct met open armen ontvangen door de lokale bevolking, media en ondernemers en zijn zeer tevreden over de eerste editie op deze nieuwe locatie. Dit in combinatie met de prachtige locatie die fabriek De Toekomst is, maakt dat we graag in Groningen blijven", aldus festivaldirecteur Mariska Berrevoets.