Familiedag in Groninger Museum: gratis entree voor inwoners Beijum

In het Groninger Museum vindt zondag 17 februari een familiedag plaats, speciaal voor inwoners van de Groningse wijk Beijum.

Inwoners van Beijum hebben tijdens deze tweede editie gratis toegang tot het museum, op vertoon van een flyer die in de hele wijk verspreid wordt.



De dag is onderdeel van een project dat gericht is op het stimuleren van museumbezoek onder Groningers, waarbij achtereenvolgens verschillende wijken centraal staan. Eerder stond de wijk Vinkhuizen centraal en deze periode werd afgesloten met een drukbezochte familiedag met 750 bezoekers.