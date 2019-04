Expositie Edwin Grissen in MartiniPlaza verlengd

Edwin Grissen studeerde in 1996 af aan de academie Minerva in Groningen waarna hij zich voornamelijk profileerde als maritiem schilder. Dit resulteerde in dreigende zeegezichten waarin schepen met man en muis dreigen te vergaan.



Grissen omschrijft zichzelf als natuurschilder met een grote liefde voor het landschap. “De natuur is mooi van zichzelf en ik probeer daar zo weinig mogelijk aan toe te voegen.” Daarom zijn er geen wandelaars te zien in zijn bossen of op het strand. Alleen het licht is overduidelijk aanwezig, als een hoopvol teken.



Ook de zee is een geliefd onderwerp. ”Wij zijn als het erop aankomt slecht opgewassen tegen deze oerkrachten. Mijn schepen kampen tegen dit natuurgeweld. In vroeger werk verging er ook wel eens een schip, maar tegenwoordig zoek ik meer het spanningsveld op”, aldus Grissen.



Grissen schildert ook de stad Groningen graag. Op het goede moment en de juiste plaats. Het tankstation aan de Turfsingel was tot voor kort zijn favoriete plek.



Als laatste aanvulling op het werk is er nu ook de muis. Een incidenteel ontstaan karaktertje dat zich een plek in zijn wereld heeft veroverd. In tijd viel dit bijna samen met de geboorte van zijn dochter. Hero, zoals de muis intussen al geruime tijd heet, heeft een nieuwsgierige en onderzoekende geaardheid en gaat met zijn bravoure op de wildste avonturen. Hij is slim, doordacht en weet zich in elke situatie staande te houden.



MartiniPlaza is blij met de verlenging van de expositie, die veel theaterbezoekers trekt. In de openbare ruimtes van MartiniPlaza zijn doorlopend exposities te zien. Deze zijn vrij te bezoeken tijdens openingstijden. Bij een bezoek aan een van de voorstellingen is het ook mogelijk voorafgaand, in de pauze of na afloop ook een kijkje nemen.