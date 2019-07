Eerste Groninger restauratiefair ‘Erfgoed & ambacht’

Aanleiding voor deze fair is het feit dat er veel vragen leven onder bewoners en eigenaren van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden met aardbevingsschade. Tijdens de fair zijn er allerlei restauratiespecialisten aanwezig, zoals restauratie- en decoratieschilders, smeden en architecten. Zij kunnen bezoekers informeren over het restaureren, onderhouden en in stand houden van monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden.



Tijdens de fair wordt een inloopbijeenkomst van het Erfgoedloket Groningen gehouden waar bijvoorbeeld eigenaren en bewoners van monumentale, karakteristieke of beeldbepalende panden vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld het onderhouden van hun pand en welke subsidies of andere financieringsmogelijkheden er zijn. Maar ook vragen over verduurzaming, levensloopbestendig maken of over de versterking en/of procedure van schadeherstel kunnen worden gesteld. Naast het Erfgoedloket zijn onder andere aanwezig: het Nationaal Restauratiefonds, de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Monumentenwacht Groningen, Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en de stichting Monument en Materiaal.



Door EPI-kenniscentrum worden er lezingen en workshops georganiseerd. Onder meer historisch metsel- en voegwerk en het bestrijden van ongedierte in monumenten komt aan de orde, maar de handjes kunnen ook uit de mouwen tijdens een workshop glas in lood maken en glas snijden. Naast een aantal demonstraties van de restauratiespecialisten zorgen vrijwilligers van het museum voor demonstraties van onder andere de molen, het weefgetouw en de drukpers.



De restauratiefair ‘Erfgoed & ambacht’ vindt plaats op 5 september van 15:00 tot 20:00 in het Openluchtmuseum het Hoogeland, Schoolstraat 4 te Warffum. Indien bezoekers zich van tevoren aanmelden via info@erfgoedloketgroningen.nl is de toegang tot de fair en het museum gratis. Een volledig overzicht van de aanwezige partners, deelnemende restauratiespecialisten en de workshops/lezingen is te vinden op de website van het Erfgoedloket Groningen.