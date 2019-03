Duizenden rennen met lampjes dwars door Stad tijdens ‘Nacht van Groningen’

Het hardloopevenement ‘De Nacht van Groningen’ - het enige nachtelijke hardloopevenement in de stad - trok gisteravond meer dan tweeduizend deelnemers. Zij zorgden voor een zeer bijzondere sfeer, toen ze met hun lampjes door de donkere binnenstad renden. Het betrof overigens zeker niet alleen een sfeervolle, maar zeker ook een pittige loop: deelnemers konden kiezen uit 5,10 of 21 kilometer.

Het aantal deelnemers was tevens een record voor het hardloopevenement dat voor de achttiende keer werd gehouden. De 18e editie was met tweeduizend deelnemers helemaal uitverkocht. Op donderdag waren de laatste 100 startbewijzen te verkrijgen, die zaterdag helemaal uitverkocht raakten. Met ruim 2.000 deelnemers is het record van 2014, stond op 1878 deelnemers, verbroken. Volgens de organisatie komt dit onder andere door het mooie hardloopweer.

De omstandigheden waren perfect voor een goede wedstrijd. Het weer heeft een grote rol gespeeld bij de deelnemers van de Nacht van Groningen. Een stijging van gevoelstemperatuur 30 graden vergeleken met vorig jaar, was doorslaggevend om op het laatste moment in te schrijven.

Het startschot werd gedaan door de partners van het evenement: Wolter van der Weide van Daar Online Media gaf het startschot van de 5 km, Harold Tuntelder van ToWork4 gaf het startschot van de 10 EM en de Halve Marathon. Tot slot mocht Erika Broekema van Univé Noord Nederland de lopers van de 10 KM wegschieten.

De strijd om de eerste plaats van de 10 EM ging bij de vrouwen om Jip Vastenburg en Jacelyn Gruppen. Jip, gouden medaille winner in 2015 op de 10.000 m tijdens de EK U23 en Jacelyn, won afgelopen zondag nog brons op het EK Cross, liepen samen tot de eindstreep. Waarbij Jacelyn uiteindelijk de winst binnen haalde met een tijd van 01:00:12.

Naast een topveld met onder ander het Team 4Mijl liepen vele deelnemers een persoonlijk record. Bekijk hier de uitslagen van de 18e editie van de Nacht van Groningen.

Nieuw dit jaar waren de Fanzones die gelegen lagen langs de route. Bij o.a. de Bres, de Sigaar, Wolthoorn & Co en Soestdijk was het gezellig druk tijdens het evenement en lang erna. Ook bij Het Heerenhuis werd nog lang gesproken over de strijd tussen de deelnemende bedrijven. Onder andere: Menzis, ToWork4, Gemeentekantoor Harm Buiterplein, Daar-om en Frans Muller Benelux B.V. deden mee aan de Nacht van Groningen.

Projectmanager Michelle Mencke: ,,Ik ben trots om te zien dat wij als team, samen met onze partners wederom een geweldige editie met een record aantal deelnemers hebben neer gezet. Ik hoop alle deelnemers en toeschouwers dan ook volgend jaar graag weer te zien!”