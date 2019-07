De hele zomer kinderrondleidingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum

Tot en met 21 augustus is er elke woensdag om 13:00 uur en nogmaals om 15:00 uur een speciale kinderrondleiding door het museum. De rondleider neemt de kinderen mee naar zijn of haar favoriete object en vertelt daar spannende verhalen over.



De rondleiding duurt maximaal 30 minuten. Daarna kunnen de kinderen zelf nog het museum bekijken. Aanmelden hoeft niet: vijf minuten voordat de rondleiding begint, kun je je melden bij de balie.



De rondleiding is gratis, je betaalt wel gewoon de normale entreeprijs.