Davina Michelle naar De Oosterpoort

Davina Michelle, bekend van de hit Duurt Te Lang, komt naar Groningen. Op vrijdag 22 november staat ze in De Oosterpoort.

De hit Duurt te lang, die 11 weken op #1 bleef staan, brak meerdere records. Davina ontving hiervoor awards als 'Meest succesvolle zangeres ooit in de Top 40', 'Hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000', 'Talent van het Jaar', 'Hit van het Jaar' en 'Muziekmoment van het Jaar'. Ook een Edison Award voor 'Beste Nieuwkomer' ging haar kant op.



Davina komt naar Groningen in het kader van de ‘Skyward Clubtour'.