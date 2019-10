‘Daan Roosegaarde’ trekt 100.000 bezoekers

Mevrouw Tineke Kleine Deters uit Emmen was de gelukkige. Zij ontving uit handen van museumdirecteur Andreas Blühm het boek over Daan Roosegaarde en een bos bloemen. "Wij komen regelmatig in het Groninger Museum en combineren dat altijd met een bezoek aan de stad”, liet ze weten.



Presence opende eind juni en is speciaal voor het Groninger Museum samengesteld. Het is de eerste museale expositie van kunstenaar Daan Roosegaarde, die doorgaans alleen in de buitenruimte werkt. Waar tentoonstellingen meestal vragen om kunst op gepaste afstand te bekijken, daagt deze installatie uit tot fysieke interactie. Kijken en observeren, maar vooral aanraken, voelen en bewegen zijn essentieel, aldus het museum.



Presence is te zien tot en met 12 januari 2020.