Concert voor in Groningen verongelukte gitariste en docente Sabrina Vlaskalic

Het Prins Claus Conservatorium organiseert zaterdag 2 februari een herdenkingsconcert voor de bij een verkeersongeluk omgekomen Sabrina Vlaskalic. Het concert, in het conservatorium, is vrij toegankelijk en iedereen is van harte welkom, zo meldt een woordvoerder.

Om de geliefde collega Sabrina Vlaskalic te herdenken organiseren het Prins Claus Conservatorium -onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen- en de Dutch Guitar Foundation een herdenkingsconcert op zaterdag 2 februari om 17:00 uur in het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

De exacte invulling van het programma is nog niet bekend, maar vast staat al wel dat het Volos Guitar Trio voor deze gelegenheid naar Groningen komt. Het Volos Guitar Trio bestaat uit gitaristen Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio en Zoran Dukic. Alle drie hebben ze een grote rol gespeeld in de muzikale ontwikkeling van Sabrina en zij waren erg belangrijk voor haar.

Sabrina kwam op donderdag 17 januari om het leven bij een verkeersongeluk in Groningen. Zij wordt op zaterdag 26 januari om 13:30 uur begraven in haar geboortestad Belgrado (Servië).

‘Sabrina was een enorm geliefde collega en een zeer getalenteerd musicus. Wij kenden haar als een bevlogen en betrokken docente die van onschatbare waarde was voor haar studenten. Zij begon in 2012 als docent en heeft in een korte tijd een grote gitaarklas opgebouwd. Vanuit de hele wereld zijn studenten naar Groningen gekomen met hetzelfde doel: bij haar studeren. De energie en de zorg die ze aan haar studenten meegaf hebben een onuitwisbare indruk op hen gemaakt en hun verdriet is onmetelijk groot.’, aldus het Conservatorium in een persverklaring.

Sabrina was de drijvende kracht achter de Dutch Guitar Foundation. ‘Geen plan was te gek, geen idee te groot. Ze had een missie: de klassieke gitaar de plek teruggeven die het verdient, in Nederland en ver daarbuiten. Door haar onuitputtelijke energie, doorzettingsvermogen en vechtlust is de stichting erin geslaagd om in slechts anderhalf jaar tijd Groningen als gitaarstad mondiaal op de kaart te zetten.’

In 2018 organiseerde Sabrina met haar team een uiterst succesvolle eerste editie van het European Guitar Concerto Competition & Festival. ‘Extra wrang is het dat de tweede editie van start zou gaan op 28 januari. De Foundation heeft besloten om dit tot nader order uit te stellen, maar dat het doorgaat staat vast. Sabrina zou niet anders gewild hebben’.