Begin 2020 met WijnSpijs Wandeling langs zes Groningse toprestaurants

Tijdens de WijnSpijs Wandeling staat in elk restaurant een heerlijk gerechtje met een bijpassend glas wijn klaar. Deelnemers wandelen op eigen gelegenheid en in hun eigen tempo van restaurant naar restaurant en leren de stad op die manier op een heel andere (culinaire) manier kennen.



WijnSpijs Wandelen

De wandeling gaat op de eerste zondag van het nieuwe jaar om 12.00 uur van start. De deelnemers wandelen met behulp van de WijnSpijs app een persoonlijke route door de stad. Bij elk restaurant dat ze aandoen, wordt een ‘signature dish’ geserveerd, met een goed glas wijn erbij. Op die manier geniet je van zes prachtige combi’s. Uiteraard doet het personeel in de deelnemende restaurants er ook alles aan om jou en je gezelschap een onvergetelijke middag te bezorgen.



De deelnemende restaurants zijn Barracuda Social Club, Boccaccio, Houdt van Eten, Koekshuys, Land van Kokanje en Moro. De deelnemers hebben tot 17.00 uur de tijd voor de culinaire wandeling.



Ga naar de website van de WijnSpijs Wandeling voor tickets en meer info.