Bart Corporaal wint vierde editie Grunneger Laidjesfestival

Het Grunneger Laidjesfestival is een initiatief van Stichting De Grunneger Sproak. Er stonden dit jaar elf deelnemers op de planken van een uitverkocht Der Aa-theater.



Het leverde een gevarieerde avond op, met solisten, duo’s en bandjes die allerlei genres ten gehore brachten: van kleine, gevoelige liedjes tot stevige rock en reggae. Het ging over verloren liefdes, over vrouger en over de actualiteit van de aardbevingen in de provincie. Een ding hadden alle liedjes gemeen: ze werden gezongen in het Gronings.



Winnaar Bart Corporaal, van oorsprong niet-Groninger, heeft zich laten uitdagen door de Groninger taal. Hij sloot met zijn winnende lied de avond af en mag zich in ieder geval een jaar lang de beste vertolker van het Grunneger Laid noemen en mag optreden tijdens de tiende Dag van de Grunneger Toal op 16 maart.