Barney en Michael van Gerwen gooien vanavond hun pijltjes in MartiniPlaza

Raymond van Barneveld

Ook voegt Raymond van Barneveld dit spektakel van drie avonden toe aan zijn afscheidstour. Hij sluit zich aan bij de KeukenConcurrent Kings of Darts en zal op die manier, in plaats van alleen in Amsterdam, ook in Noord, Zuid en Oost Nederland zijn afscheid vieren.



Fallon Sherrock, the Queen of Darts, zal als eerste dame haar opwachting maken tijdens de KeukenConcurrent Kings of Darts. De 25-jarige Sherrock zorgde voor een sensatie op het WK door als eerste vrouwelijke darter de derde ronde te bereiken.



Programma

Darts entertainer ‘Hawaii 501’ Wayne Mardle staat garant voor spektakel en zal zijn debuut maken op het KeukenConcurrent Kings of Darts podium net als huidige nummer zes van de wereld Daryl Gurney en voormalig nummer één van de wereld ‘Jaws’ Colin Lloyd. Verder in de line-up nog Vincent van der Voort, Tony O’Shea, Bobby George en Darryl Fitton.



Darts & entertainment

De drie avonden staan niet alleen in het teken van darts op topniveau. Crazy Pianos On Tour zullen wederom de opkomst van de spelers live begeleiden. Kortom: Een heerlijk avondje uit waar je bij moet zijn!



Kings of Darts is nog niet uitverkocht. Wil je erbij zijn? Koop dan hier je kaartje!