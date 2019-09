3FM Serious Request eindigt dit jaar op Ossenmarkt in Groningen

De landelijke actie 3FM Serious Request eindigt dit jaar op de Ossenmarkt in Groningen. Zes dj’s van het radiostation trekken in de week voor kerst in estafettevorm te voet door Nederland. De dj's starten op de Grote Markt in Goes op 18 december en eindigen op kerstavond op de Ossenmarkt in Groningen, waar de eindshow plaatsvindt en waar de opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline bekend wordt gemaakt.

De radiozender wil geld binnenhalen om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel. Mensenhandel is een verborgen drama dat wereldwijd 25 miljoen mensen treft, waarvan het merendeel jongeren. Om deze slachtoffers te helpen kunnen luisteraars dit jaar voor het eerst onderdeel van de route worden door middel van een sponsorloop.



Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen gezamenlijk bijna 500 kilometer. Ze maken 24 uur per dag live radio en bezoeken de acties die luisteraars organiseren. Dit alles met één doel: het inzamelen van geld voor het Rode Kruis. In de week van 18 t/m 24 december lopen de dj's samen een route van bijna 500 km in totaal. Dit jaar wordt de route afgelegd als estafette en wisselen de dj's elkaar af bij zogenaamde chequepoints: feestelijke evenementen waar actievoerders en bezoekers naartoe kunnen komen om hun inzameling aan de actie te doneren. Vanaf Goes trekt de actie via onder andere Den Bosch, Nijmegen, Zutphen, Deventer, Ommen, Assen en Vries richting Groningen. Kijk voor de volledige route op 3fm.nl/seriousrequest.



Sharid Alles, zendermanager 3FM: "Het doel van 3FM Serious Request: The Lifeline blijft hetzelfde: zoveel mogelijk geld ophalen voor het Rode Kruis, deze keer zodat slachtoffers van mensenhandel geholpen kunnen worden. Luisteraars kunnen natuurlijk een plaat aanvragen of gewoon doneren, maar we juichen het ook toe als mensen zelf in actie komen of bieden op één van de vele bijzondere veilingitems. Dit jaar kunnen luisteraars ook meelopen met de dj’s op de route en zich daarvoor laten sponsoren door vrienden en familie of hun werk. Ik ben daar erg blij mee, want op deze manier komt 3FM Serious Request dichterbij dan ooit en kun je als publiek echt onderdeel zijn van de actie."



Verleden

Ooit was Serious Request enorm groot en trok de actie veel belangstelling met het Glazen Huis. In 2009 stond dat glazen huis op de Grote Markt in Groningen. Er werd toen meer dan zeven miljoen euro opgehaald voor de bestrijding van malaria. Tegenwoordig is Serious Request veel kleiner van opzet.