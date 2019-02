Volleybalclub Lycurgus in zwaar weer

De regerend landskampioen bij het volleybal Abiant Lycurgus heeft financiële en bestuurlijke zorgen. Dat is gebleken uit onderzoek van RTV Noord en de club maakt er zelf ook melding van op haar website. Er is onder andere een dreigend liquiditeitstekort waardoor mogelijk het betalen van de vergoedingen aan de spelers voor de rest van het seizoen een probleem wordt. Slechte tijding voor de club zo vlak voor de start van de kampioenspoule.

De problemen moeten opgelost worden met een stevig uitgedund bestuur. Van de zeven leden die in april 2017 aantraden zijn er nog drie over. Recent heeft vice-voorzitter Bert Eissens te kennen gegeven ermee te stoppen. Hij is sectordirecteur in het UMCG en kan zijn drukke baan niet langer combineren met een tijdrovende onbezoldigde klus bij Lycurgus. Wel is er recent een werkgroep aangetreden om de club te adviseren en ondersteunen.



Om de problemen op te lossen moet er sowieso eerst een nieuwe hoofdsponsor gevonden worden. Abiant heeft na ruim tien jaar te kennen gegeven ermee te stoppen. Op de site meldt Lycurgus het volgende hierover. Het vinden van een opvolger van onze hoofsponsor Abiant is in dit kader van groot belang. Gelukkig worden op het vlak van het vinden van bestuursleden als het genereren van inkomsten stappen gezet in de goede richting. Tevens dienen zich kandidaten aan voor het hoofdsponsorschap voor het volgend seizoen. Er is sprake van positieve ontwikkelingen, maar we zijn er echter nog niet.

Op korte termijn is er sprake van een liquiditeitstekort als gevolg van een in het verleden ontstane schuld. Onder leiding van de algemeen manager zijn de afgelopen periode de nodige contacten aangeboord en zijn substantiële financiële middelen binnengehaald. Ondanks dat is nog geen sprake van een sluitende begroting voor het huidige seizoen. Op dit moment zijn de beschikbare liquiditeiten nog onvoldoende om de lopende verplichtingen voor de rest van het seizoen te voldoen.

Aanstaande zaterdag begint de kampioenspoule als voorportaal richting de eindstrijd om de landstitel. Lycurgus eindigde in de reguliere competitie als eerste en heeft derhalve de beste uitgangspositie. De eerste tegenstander in Houten is SV Land Taurus.