Verrassende en pijnlijke nederlaag Donar

Verrassend genoeg liet de ploeg van coach Erik Braal zich vanaf de eerste seconde het kaas van het brood eten. Scorend kwam Donar totaal niet uit de verf, terwijl de thuisploeg naar hartenlust aan de slag ging. Onder leiding van coach Toon van Helfteren zijn er grote plannen in Rotterdam. Binnen drie jaar een topclub worden. Daar gaven ze tegen Donar al blijk van met de aantekening dat de gasten ver onder de maat bleven.



Na de pauze ging het iets beter. Het derde kwart werd met 25-22 gewonnen, maar de opgebouwde achterstand was veel te groot om er weer een wedstrijd van te maken. Bovendien kreeg Shane Hammink een onprofessionele technische fout. Acht punten op rij in het vierde kwart gaven nog een sprankje hoop, maar die bleek ijdel. Het laatste kwart werd wel ruim met 28-17 gewonnen. De conclusie was dat Donar de wedstrijd voor rust verloor door niet de juiste wedstrijdinstelling te hebben vanaf de eerste seconde.



Donte Thomas was topscorer met 23 punten. Komende zondag krijgt Donar, nu 4 punten uit 3 wedstrijden, kans op revanche. Dat moet gebeuren in de uitwedstrijd tegen Landstede Hammers uit Zwolle.