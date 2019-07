Tegenvallende Tour de France voor Bauke Mollema

In de zeventiende etappe rolde de Groninger daar als vierde over de streep. Aanvankelijk had het er toch alle schijn van dat Mollema toch stiekum wou proberen om toch met een goed klassement weg te komen. In de eerste week ging hij goed mee, wel verloor Mollema, net als vele favorieten, in de waaierrit naar Albi op 15 juli 1.40 minuten. Een paar dagen later reed de klimmer één van zijn beste tijdritten ooit. Het was goed voor een dertiende plaats en gaf hoop om succesvol met zijn kopman Richie Porte door de bergen te trekken.



Vervolgens stokte het. Het bleek al snel dat Mollema bergop niet met de besten meekon en de klimmersbenen niet had. Hij zakte weg in het klassement en probeerde nog een aantal keren mee te zitten in een ontsnapping, maar Mollema moest vaak als één van de eersten lossen als het serieus omhoog ging. Kopman Porte reed een hele fletse Tour de France. De Australiër werd elfde, maar overtuigde nooit. Dat zal bij Mollema in de focus ongetwijfeld niet positief hebben bijgedragen.



Mollema's ploeg Trek Segafredo ging, net als vele andere ploegen overigens, zonder ritzege naar huis en moest het doen met een aantal dagen geel van het klimtalent Giulio Ciccone. Een streep eronder en op naar de volgende koers. Komende zaterdag staat de Classica San Sebastian op het programma. In deze eendagskoers is Mollema altijd één van de smaakmakers. Hij won er drie jaar geleden. Dichterbij huis is de inmiddels zeer ervaren renner te bewonderen in de 38e Profronde van Surhuisterveen.