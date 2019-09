Sierhuis en Zeefuik succesvol bij winnend Jong Oranje

Op De Vijverberg in Doetinchem kwam Jong Oranje snel met 1-0 achter, maar dit werd ruimschoots hersteld. Bij een 2-1 in de 26e minuut was Sierhuis betrokken. De spits legde de bal panklaar voor de voeten van Dani de Wit. voorsprong maakte Sierhuis op aangeven van Zeefuik de 3-1 in de 28e minuut. Bij de eerste paal tikte hij de bal in de verre hoek.



Daarna duurde het heel lang voordat het scorebord nog een keer aangepast kon worden. Pas in de 86e minuut werd het 4-1. Zeefuik tekende met een rebound in de laatste minuut voor het slotakkoord. De afgelopen zomer naar Barcelona vertrokken Ludovit Reis stond ook in de basis. In groep 7 van de kwalificatie stuit Jong Oranje verder op Jong Portugal, Jong Noorwegen, Jong Wit-Rusland en de leeftijdsgenoten van Gibraltar. Op vrijdag 11 oktober is Jong Portugal de volgende tegenstander.