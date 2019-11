Sensationele Europese zege Donar na grote achterstand

Donar leeft weer volop in Europa. Dankzij een mirakel in Brussel. In de loop van het tweede kwart stond de ploeg van coach Erik Braal in België tegen Phoenix Brussels 19 punten achter, maar aan het eind stond er een 72-70 zege op het scorebord. Met nog twee thuiswedstrijden te gaan heeft Donar de kansen op een vervolg weer in eigen hand.

Na twee grote nederlagen in Turkije tegen Pinar Karsiyaka en vorige week in België tegen Spirou Charleroi was duidelijk dat bij een nieuwe nederlaag het Europese avontuur voorbij was. Het ging aanvankelijk helemaal de verkeerde kant op. De thuisploeg had de touwtjes strak in handen en nam direct een voorsprong. Na het eerste kwart prijkte een 28-18 tussenstand op het scorebord.



In het tweede kwart dreigde Donar onder de voet te worden gelopen. Getuige een 45-26 tussenstand. In de laatste minuut richting de rust werden een paar cruciale driepunters raak gegooid. Met 51-40 gingen beide ploegen aan de thee. Vervolgens stond vooral Matt Williams op. Hij benutte zes van zijn tien driepunters en werd topscorer met 20 punten.



Puntje voor puntje kwam Donar dichterbij. De ploeg bleef bij elkaar, had het verdedigend op orde en besefte dat gevochten moest worden voor de laatste kans. De beslissing viel in de laatste tien minuten. De lamp bij de thuisploeg ging uit. Brussel maakte maar vier punten. Halverwege het laatste kwart tekende Vernon Taylor voor de eerste voorsprong; 66-67.



Het was Donte Thomas die het duel in de slotfase, waarin de scores schaars waren, met een laatste score in het slot gooide om de achtervolging succesvol af te ronden. Donar is er nog niet, maar de kansen om een volgende fase in Europa zijn weer groter geworden. Komende woensdag komt het sterke Pinar Kasriyaka naar MartiniPlaza.