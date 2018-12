Scheidsrechter Gözübüyük: 'Ik had bij besluit moeten blijven'

Promes schopte FC Groningen-speler Ritsu Doan net voor de pauze op kniehoogte en gleed de Japanner met een sliding over de zijlijn. Een heftige overtreding, waar iedereen het over eens was dat het rood was. Behalve videoscheidsrechter Siemen Mulder uit Uithuizen. Mulder adviseerde geel en Gözübüyük ging daar uiteindelijk in mee. 'Balen, gewoon enorm balen. Ik zat gewoon goed in eerste instantie met de rode kaart. Ik ben gaan twijfelen, terwijl ik overtuigd was van rood.'

Doan kon verder spelen en Promes mocht in het veld blijven. Daardoor bleef het elf tegen elf. Het duel eindigde in nul nul. Gözübüyük hoopt dat de gebeurtenis een leermoment is voor iedereen. 'De VAR had mij nooit mogen roepen voor dit geval. De VAR moet ingrijpen als iets honderd procent niet goed is en dat is hier niet zo.' Mulder had zondag al aangegeven een fout advies te hebben gedaan, omdat hij het exacte contactmoment gemist zou hebben.