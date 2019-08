Outdoor Tolbert: topevenement voor springruiters in 'Westerkwartier, Paardenkwartier'

Paardensport is steeds belangrijker voor het Westerkwartier, dat zich hoopt te ontwikkelen tot 'Paardenkwartier'. Eén van de belangrijke paardensport-evenementen is de Outdoor Tolbert, van 20 tot en met 25 augustus. Dit evenement staat ook met dikke letters in de agenda van springruiter Bert-Jan Zuidema. Vorig jaar won de ruiter uit het Drentse Zuidwolde de Grote Prijs en natuurlijk is hij ook dit jaar weer van de partij. "Outdoor Tolbert en daarnaast CH De Wolden zijn voor mij de topevenementen van het Noorden."

Outdoor Tolbert slaat dit jaar een nieuwe weg in. De afgelopen jaren was het paardensportevenement steevast eind september. Dit jaar staat Outdoor Tolbert vroeger op de agenda. "We hadden vorig jaar heel slecht weer. Dat heeft meegespeeld bij deze beslissing", zegt bestuurslid Ella Huizinga. "Een ander voordeel is dat we langer daglicht hebben en daardoor een nog mooier programma kunnen samenstellen."

Bert-Jan Zuidema, vorig jaar winnaar van de zware finale met zijn paard Fleurabella, juicht het besluit om Outdoor Tolbert te vervroegen toe. "Het weer is toch wel een factor, ook al heb je ook in augustus natuurlijk geen garantie op mooi weer. Maar als ik kijk naar de wedstrijdkalender dan vind ik het ook een wijs besluit. Het valt nu nergens mee samen. Ja, behalve het EK in Rotterdam dan."

Dat Europees kampioenschap, daar had Jur Vrieling graag bij willen zijn. Maar een blessure van zijn toppaard Glasgow vh Merelsnest voorkwam dat hij in het team is opgenomen. Hoe jammer ook, het maakt wel dat de topruiter uit Holwierde aan de start komt bij Outdoor Tolbert, dat plaatsvindt op de prachtige accommodatie van de HJC-manege van Louwe en Gea Mulder.

"Ik rijd graag in Tolbert", zegt Vrieling. "De accommodatie is echt super en heeft ook voor een boost gezorgd voor de paardensport in het Noorden." Vrieling komt in het 1.40 in Tolbert waarschijnlijk met de schimmel Dallas VDL aan de start. Met toppaard Glasgow vh Merelsnest lijkt het intussen de goede kant op te gaan. "We doen thuis lichte training en ik kijk met vertrouwen uit naar de tweede scan die over een tijdje gemaakt gaat worden."

Met onder andere Zuidema, Vrieling en Albert Zoer aan de start is nu al duidelijk dat de strijd om de hoofdprijs weer uitermate boeiend gaat worden. De eerste prijs in de Grote Prijs op 1.40-niveau is een splinternieuwe tractor ter waarde van 12,500 euro, aangeboden door hoofdsponsor Eemsned. Zuidema won deze prijs vorig jaar en reed er trots een ereronde mee.

Bezoek de website van Outdoor Tolbert voor meer informatie: www.jumpingoutdoortolbert.nl

Foto: Bert-Jan Zuidema en Fleurabella tijdens hun winnende rit bij Outdoor Tolbert in 2018. (Foto: Steven Stegen).