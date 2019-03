Ook junioren in Healthy Ageing Tour live in beeld

Koersdirecteur Eyelien Bekkering-De Ruiter is trots dat ook de beste junior-vrouwen van over de gehele wereld straks te volgen zijn in al hun thuislanden. 'We waren al de eerste etappewedstrijd voor elite-vrouwen met een dagelijkse uitzending, nu zijn we de eerste wedstrijd ter wereld die de junior-vrouwen live gaan uitzenden. Op deze manier willen we deze categorie een wereldwijd podium bieden en als Healthy Ageing Tour een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen.'

De wedstrijd voor junior-vrouwen zal in het Engels worden becommentarieerd, de elite-vrouwen in het Nederlands. Via Podium TV (elite-vrouwen), de websites van de regionale kranten Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant en een scherm bij de finish zijn de wedstrijden dagelijks te zien voor alle wielerfans. De Healthy Ageing Tour voor elite-vrouwen vindt plaats van 10 tot en met 14 april. De wedstrijd voor junior-vrouwen telt drie ritten en vindt plaats van 12 tot en met 14 april.



Vijf van de zes etappes van de elite-wedstrijd zijn live te zien, de tijdrit in Winsum op zaterdagochtend 13 april wordt getoond via een samenvatting, bij de junior-vrouwen zijn er van alle ritten beelden te zien van de laatste 60-75 minuten.