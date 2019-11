Nieuwe Europese zeperd voor Donar

Het gaat niet goed met de basketballers van Donar in het Europese avontuur. Na een dikke nederlaag vorige week in Turkije ging het woensdagavond weer helemaal mis. In België verloor Donar met maar liefst 87-56 van Spirou Basket. Na drie speelrondes staat Donar derde in Groep E van de Europe Cup.

In het begin van de wedstrijd leek het er helemaal niet op dat het de verkeerde kant op zou gaan. Er kwam in het eerste kwart zelfs een 19-15 voorsprong op het scorebord. Het eerste kwart werd afgesloten met een minimale achterstand; 20-19. In het tweede kwart begon het duel langzaam te kantelen. Onder aanvoering van Anthony Beane zette Spirou de toon en stond halverwege met 42-32 voor.



Een nog niet onoverkomelijke achterstand, maar na de pauze ging het helemaal mis. Er zat totaal geen lijn meer in het spel. Vrije worpen werden gemist, het aantal keren onnodig balverlies talrijk en ondertussen knalde de thuisploeg de ene na de andere bal erin. Een 23-9 kwartstand tot gevolg hebbend. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. De achterstand liep in de laatste tien minuten nog verder op. Beane noteerde uiteindelijk 33 punten. Bij Donar was Deshawn Freeman topscorer met 13 punten.



Volgende week woensdag staat de uitwedstrijd tegen Brussel op het programma. De formatie waar in de eerste thuiswedstrijd met 75-63 van gewonnen werd.