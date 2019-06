'Nibali wordt ploeggenoot van Mollema'

De Haai van Messina zou onder andere zijn broer Antonio meenemen van zijn huidige ploeg Bahrein-Merida. Of de komst van Nibali gevolgen heeft voor de positie van Mollema is vooralsnog onduidelijk. Feit is dat de Groninger, die afgelopen zondag de Giro als vijfde beëindigde, nog een contract heeft tot en met 2020. Voor dit seizoen werd de Australiër Richie Porte als kopman aangetrokken door Trek Segafredo. Mede hierdoor reed Mollema de Ronde van Italië en is hij de belangrijkste handlanger voor Porte in de Tour de France.



Drie kopmannen lijkt wat veel van het goede. Nibali, die in 2013 en 2016 de Giro won, lijkt dan de man voor deze ronde te zijn. Mede omdat één van de belangrijkste sponsoren Italiaans is. De 34-jarige Porte is de aangewezen kopman voor de Ronde van Frankrijk. Dan zou de Ronde van Spanje overblijven. Of het zo loopt moet later blijken.