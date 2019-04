Lycurgus wil vierde landstitel op rij

Komende zondag om 16.00 uur beginnen de volleyballers van Abiant Lycurgus aan de finale om de landstitel. Tegen Achterhoek Orion gaat de ploeg van coach Arjan Taaij op jacht naar de vierde landstitel op rij. Zowel in reguliere competitie als de aansluitende kampioenspoule werd Lycurgus eerste. Als beloning is hierdoor het thuisvoordeel verkregen. Dan kan doorslaggevend zijn in een best-of-five serie. De verwachting is dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. De finale wordt in MartiniPlaza gespeeld.

Voor het vierde jaar op rij is Orion de tegenstander. De ploegen kennen elkaar goed en weten precies wat ze aan elkaar hebben. Overall is Lycurgus de beste gebleken. Zowel eerste in de reguliere competitie en ook de kampioenspoule werd vorige week winnend afgesloten. Op basis daarvan is de conclusie dat Lycurgus de favoriet is. Kijkend naar de onderlinge duels tegen Orion dit seizoen dan slaat de balans door in het voordeel van de formatie uit Doetinchem. Dus zeg het maar. In de finale spelen andere factoren vaak ook een rol. Hoe ga je om met spanning en druk? Lukt het om het beste uit jezelf te halen op het moment dat het moet om een paar voorbeelden te noemen.

De afgelopen drie seizoenen ging Abiant Lycurgus daar het beste mee om. In 2016 en 2017 werden de finales in drie wedstrijden beslist. Vorig jaar was het een ander verhaal. Een 2-0 voorsprong werd prijsgegeven. Het kwam aan op een vijfde beslissende wedstrijd en die werd hier in MartiniPlaza met 3-1 gewonnen. Van de vijf ontmoetingen dit seizoen staat Abiant Lycurgus met 3-2 achter. De eerste twee duels, inclusief de kwartfinale van de beker, werden glansrijk met 3-0 gewonnen. De laatste drie wist Orion te winnen. De 3-1 nederlaag begin maart in Gelderland bracht de ommekeer Lycurgus. Het was de fase waarin de financiële problemen zich aandienden.



Korte tijd later diende zich een nieuwe grote sponsor aan en het ging draaien. Het streven zal ongetwijfeld zijn om voor de vierde keer op rij landskampioen te worden. Dat is sinds 1997 niet meer gebeurd in Nederland. Dynamo Apeldoorn werd van 1993 tot en met 1997 vijf keer op rij kampioen. Kampioen worden na een roerig seizoen zou een geweldige afsluiting zijn voor de selectie, die het hoofd nooit heeft laten hangen. Ze stonden op en kwamen boven drijven op de momenten dat het moest.