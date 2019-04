Lycurgus neemt voorsprong in strijd om landstitel

Abiant Lycurgus heeft paaszondag de eerste finale in de strijd om de landstitel met 3-1 gewonnen van Achterhoek Orion. In MartiniPlaza waren de setstanden 13-25, 25-23, 25-14 en 25-19. De tweede wedstrijd van de best-of-five finale wordt komende zondag 28 april om 15.00 uur in Doetinchem gespeeld.

Het was voor 800 toeschouwers een wedstrijd met twee gezichten. Het begin was dramatisch slecht. Aanvoerder Wytze Kooistra vertelde na afloop dat het de slechtste start van dit seizoen was. Op alle fronten kwam Lycurgus tekort. Aanvallend kregen Kooistra, Auke van de Kamp en Frits van Gestel geen poot aan de grond tegen een blokkerend sterk Orion. Coach Arjan Taaij bracht Sam Gortzak, Geoffrey van Gent en Chris Voth binnen de lijnen in een poging het verloop nog bij te sturen, maar er was geen eer aan te behalen; 13-25.

De basis was de vaste keuze met Kooistra, Van de Kamp, Van Gestel, Niels de Vries, Dennis Borst, Erik van der Schaaf en Stijn Held. Deze zeven begonnen weer in de tweede set en toonden veerkracht. Er werd gevochten voor iedere verdedigende bal en aanvallend ging het langzaam beter. Met name Kooistra en Van de Kamp kregen meer zicht op de blokkering van Orion. Er kwam evenwicht en vanaf 19-19 stond de thuisploeg steeds een puntje voor. Kooistra tekende voor het eerste setpoint en dat maakte Van Gestel direct af. Geholpen door de scheidsrechter die een touché gezien had, maar dat zag niet iedereen zo.

Vanaf de derde set brokkelde de weerstand van Orion, waar Lycurgus de laatste drie onderlinge duels van verloor, langzaam af. Iedereen kon zich naar hartenlust uitleven. De aanval bleef goed lopen en blokkerend gebeurden er ook steeds meer boeiende dingen. Borst en De Vries kwamen tot leven. De servedruk van Orion viel helemaal weg. Zo kantelde het duel in set drie definitief ten gunste van Lycurgus. Een driemeter aanval van Van de Kamp betekende een 2-1 voorsprong in sets. Ook in de laatste set was de thuisploeg de betere en zo werd de winst na een zwak begin overtuigend binnengehaald.