Lycurgus laat Orion ontsnappen en verliest met 3-2

De setstanden waren 25-17, 25-13, 23-25, 29-31 en 11-15. Het was de weergave van een bizar wedstrijdverloop. In de eerste twee sets was Lycurgus, zonder dat het goed speelde' heer en meester. Vooral omdat Orion bijna niks goed deed. Coach Arjan Taaij gaf na afloop aan dat de eerste twee sets bar en boos waren qua niveau. Het stond in ieder geval in no-time 2-0 voor de thuisploeg en de 1350 fans in de sfeervolle hal dachten vermoedelijk al dat ze snel naar huis konden.



Wat daarna gebeurde zal altijd moeilijk te duiden blijven, maar Lycurgus liep vanaf het begin van de derde set achter de feiten aan en kwam nooit echt in de wedstrijd. Orion ging beter serveren en kwam aanvallend vaker door. De thuisploeg kon niet doorschakelen naar een hoger niveau. In zowel de derde als vierde set moesten achterstanden van zes punten weggewerkt worden. Dat lukte wel, maar doordrukken was teveel gevraagd. In de vierde set lagen volop kansen om het af te maken. Vier matchpoints kwamen op het bord, maar de sterk spelende Wytze Kooistra was op de momenten dat het moest ongelukkig met aanvallen in het blok.



Het beeld in de vijfde set was onveranderd. Een snelle 5-2 achterstand kon niet weggepoetst worden. Het werd via Kooistra nog wel 9-11, maar dichterbij komen lukte niet. Het qua scoreverloop merkwaardige duel eindigde bij 11-15 in bittere teleurstelling en mineur. Gevolg is dat zondag in Doetinchem gewonnen moet worden om kans te blijven houden op een vierde landstitel op rij.