Lycurgus klaar voor het nieuwe seizoen

De gestopte Wytze Kooistra heette alle aanwezigen welkom namens het bestuur en organisatieteam. Daarna was het aan de spelers om het podium te betreden. Hossein Ghanbari moest wegens ziekte verstek laten gaan. Iedere speler kwam aan het woord en gaf een een inkijkje in hoe de voorbereiding verlopen is, wat de persoonlijke ambities zijn en hoe hun rol in de groep is. Het teamgevoel kwam duidelijk naar voren en de energie was zeer aanwezig.



Om vervolgens de nieuwe aanvoerders Sam Gortzak, Stijn Held en Dennis Borst hun visie op het aanvoerderschap toe te laten lichten. Lycurgus heeft komend seizoen drie aanvoerders om invulling te geven aan gedeeld leiderschap. Coach Arjan Taaij kwam als laatste richting het podium. Hij gaf aan dat de kans groot is dat er voorlopig niet met een vaste basis gewerkt wordt. Daarvoor zijn de verschillen in de selectie te klein. Het is dan ook onduidelijk wie zaterdag in Nijmegen tegen VoCASA mogen beginnen.