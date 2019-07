Lycurgus heeft voorbereiding op nieuwe seizoen rond

De oefencampagne van SAMEN. Lycurgus in aanloop naar de competitie is bekend. Net als de afgelopen paar jaar gaat de selectie van coach Arjan Taaij weer de regio in om clinics te geven met aansluitend een wedstrijd. De voorbereiding voert verder langs Aalst, Giesen en Herrsching in Duitsland.

De eerste training voor publiek en media staat gepland op dinsdag 27 augustus om 16.00 uur. Iedereen is dan welkom in het Alfa-college Sportcentrum. 'SAMEN.Lycurgus in de Regio' begint zaterdag 31 augustus in Veendam met een oefenduel tegen het Talentteam Papendal en een clinic met de jeugd van Flash Veendam. Een week later volgt een tweeluik tegen SVG Luneburg. Op zaterdag 7 september in Borger bij VEB '98 en een dag later in Groningen bij de moedervereniging Lycurgus.

In het weekend van 13 en 14 september zet Lycurgus koers naar Duitsland voor twee duels tegen TSV Giesen GRIZZLYS, vorig seizoen tiende in de Bundesliga. Op zaterdag 21 september wordt in Hoogezand geoefend tegen Sliedrecht Sport en een dag later is het Brabantse Middelbeers het decor van 'Lycurgus in de Regio'. Er staat voor de leden van VC ODI, de oude club van Frits van Gestel, een clinic op het programma, waarna een weerzien met Auke van de Kamp volgt in het oefenduel tegen Tectum Achel.

Het laatste weekend van september verplaatst het oefencircus zich naar het Belgische Aalst. Met op vrijdag 27 september een wedstrijd tegen Lindemans Aalst, vorig jaar derde in de EuroMillions League. Een dag later staat een toernooi met Aalst, VDK Gent (vorig seizoen zesde) en Cambrai (vorig seizoen tweede in de Franse Lique B) op de rol. De oefencampagne wordt in het eerste week van oktober afgesloten met een trip naar Duitsland. Waar twee wedstrijden tegen de nummer zeven van de Duitse Bundesliga; WWK Volley Herrsching afgewerkt worden.

Op zaterdag 12 oktober begint de competitie met een uitduel tegen VoCASA.