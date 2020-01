Lycurgus Europees strijdbaar, maar wel 3-0 verlies

SAMEN. Lycurgus heeft woensdagavond het eerste Europese duel in de achtste finale van de Challenge Cup met 3-0 verloren. Na een aarzelend begin kwam Lycurgus vanaf set 2 beter in de wedstrijd. De setstanden waren 25-17, 26-24 en 25-21. De return is op woensdagavond 12 februari om 20.00 uur in het Alfa-college Sportcentrum.

De spanning droop er vanaf in de slotfase van de tweede set. Lycurgus knokte zich in het tweede deel volledig terug in de wedstrijd met eigen wapens. Aanvallende power, blokkerend sterk en als collectief spelend. Op 23-23 bracht een servefout bij de Fransen een setpoint, maar het lukte niet om de stand gelijk te trekken. Een pipe van Bennie Tuinstra ging vervolgens net uit, waarna de aanval van Montpellier via het blok uit ging. Dit werd gadegeslagen door zo'n 500 toeschouwers.

Vanaf een 10-3 achterstand in de tweede set sloeg de motor echt aan. Puntje voor puntje werd de marge kleiner en een ace van Ghanbari zorgde voor de eerste voorsprong in de set; 20-19. In de wedstrijd kon gebruik gemaakt worden van een challenge-systeem. Bij een 22-21 voorsprong werd een challenge toegekend aan Montpellier wegens een vermeende touché. In de herhaling bleek dat het geen touché was, maar toch ging het punt naar de Fransen. Geen 23-21, maar 22-22. Kijkend naar de afloop van de set een redelijk bepaalde merkwaardige beslissing van de arbitrage.

Na het nipte setverlies ging SAMEN. Lycurgus verder waar het gebleven was. Energiek en op jacht naar meer werd de strijd voortgezet. Het lukte helaas niet om een 14-11 voorsprong vast te houden. Een prachtig blok van Van Gent bracht op 17-17 nieuwe hoop, maar vanaf dat moment glipte de wedstrijd uit handen. Het werd nog 24-21, maar een aanval dwars door het midden van de thuisploeg maakte een einde aan het in de tweede en derde set zeer onderhoudende duel. Het was een nederlaag met perspectief wat de return over twee weken zeker niet tot een kansloze maakt.