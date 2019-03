Lycurgus blijft winnen en bouwt koppositie uit

In de zesde speelronde van de kampioenspoule heeft Abiant Lycurgus woensdagavond een hele belangrijke zege geboekt in de strijd om de bovenste twee plaatsen. In Sliedrecht werd Sliedrecht Sport met 3-1 verslagen. Lycurgus speelde behoudens de tweede set met overtuiging. De setstanden waren 20-25, 25-15, 21-25 en 13-25. Lycurgus verbeterde de koppositie en heeft 19 punten. Vijf meer dan Draisma Dynamo en Achterhoek Orion.

Deze twee ploegen hebben nog wel een wedstrijd tegoed. De gedachten van de spelers zullen vooraf ongetwijfeld terug gegaan zijn naar zaterdag 3 november van vorig jaar toen kansloos met 3-0 verloren werd in Sliedrecht en de slechtste wedstrijd van het seizoen genoteerd kon worden. Dat was deze keer totaal anders. Het was een onderhoudende wedstrijd, waarbij de ploeg van coach Arjan Taaij in de meeste delen de overhand had. Na een gemakkelijke eerste set waarin het bij 19-14 wel duidelijk was dat winst genoteerd kon worden was 22-19 het hoogtepunt. Een éénhandig set-upje van Stijn Held kwam terecht bij de al in de lucht hangende Dennis Borst, die vuurde vervolgens af. Een uitgeslagen aanval aan de kant van de thuisploeg betekende 25-21.

In de tweede set speelde Sliedrecht Sport alles of niks en dat werd in die fase alles. Het stond snel 15-10 en de foutjes stapelden zich op. Vermeulen serveerde sterk voor Sliedrecht. Dat deed hij ook op setpoint door via de netband een ace te noteren. Het leek voor Lycurgus vervolgens eenvoudig naar een 2-1 voorsprong te gaan. Borst noteerde een 13-8 voorsprong en er leek niks aan de hand. Gek genoeg stond het in no-time 13-13. Op dat moment kwam Hossein Ghanbari in de ploeg voor Borst en dat bracht nieuwe energie. Via Frits van Gestel, Ghanbari en een blok van Van de Kamp werd het 16-13. Het werd nog 17-15, maar Sliedrecht leek geknakt. Lycurgus gaf net op tijd gas en doofde het heilige vuur bij de thuisploeg. Wytze Kooistra bracht vier setpoints op het scorebord. Bij de tweede was het een via het blok uitgeslagen bal raak.

De laatste set was een formaliteit en zeker aan het einde van de set werd Sliedrecht helemaal dolgedraaid. De pipe functioneerde prima. Met name Van de Kamp was daar op dreef. 14-11 werd 20-13. Op het eerste matchpoint was het raak. Net als afgelopen zaterdag tegen Zaanstad via een ace. Deze keer smaakte Van de Kamp het genoegen om de bal over de netband te laten gaan en vervolgens op de grond zien ploffen. De vierde zege op rij alweer voor Lycurgus. Komende zaterdag komt Achterhoek Orion op bezoek in het Alfa-college Sportcentrum.