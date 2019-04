Lotta Lepistö wint en leidt in Healthy Ageing Tour

De eerste rit van de Healthy Ageing Tour is gewonnen door Lotta Lepistö. De Finse verschalkte woensdagmiddag in de finale op Borkum dertien medevluchters. Lisa Klein uit Duitsland werd tweede en de Luxemburgse Christine Majerus. Kirsten Wild, die in de remmen moest na een val voor haar, werd vierde. De veertien wisten maar liefst vier minuten voorsprong te vergaren in een selectieve etappe waarin het veld door de wind meerdere malen uiteen werd geslagen. Het was de eerste Finse zege in de negenjarige geschiedenis van deze etappekoers.

Lepistö won eerder in het jaar een rit in de Setmana Valenciana in Spanje. De sprint op Borkum verliep ook voor haar niet ideaal. 'Ik raakte het wiel van Amy Pieters even kwijt, maar kon dat herstellen. Kirsten Wild leek nog even voorbij te komen, maar toen werd er gevallen en had ik vrij spel. Ik ben heel blij met deze zege. We hebben het als team vandaag goed uitgespeeld en hebben met Ellen van Dijk en mijzelf twee rensters voorin het klassement. Ellen heeft met haar tijdrit nog een mooie troef in handen en ik denk dat we het dag voor dag gaan bekijken.'

Lepistö mag in de tweede etappe donderdag met start en finish in Surhuisterveen de gele trui aantrekken. De Veendamse Lonneke Uneken maakt als eerstejaars bij de eliterensters haar debuut in wat haar thuiswedstrijd genoemd kan worden. Ze hield zich prima staande. Bij een eerste breuk kon ze nog met de beste dertig mee, maar toen de definitieve ontsnapping van de beste veertien vorm kreeg bleef Uneken in het peloton. Ze finishte uiteindelijk op een prima 23e plaats.