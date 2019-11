Loting volgende bekerronde amateurvoetballers bekend

Er is maandag geloot voor de tweede knockoutronde in de strijd om de noordelijke districtsbeker. In Regio 2 komen de clubs uit Groningen uit. Winsum, vorig seizoen doorgedrongen tot het landelijke bekertoernooi, speelt op eigen veld tegen Siddeburen. De wedstrijden worden in principe midweeks gespeeld op 10,11 of 12 december.