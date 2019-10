Kaj Sierhuis scoort eindelijk weer

Het venijn zat in de staart van een wedstrijd die voor de formatie van trainer Danny Buijs weer dreigde te mislukken. Het lukte weer niet om het publiek, ruim 17.500, weer eens ouderwets te vermaken. Het leek richting nul nul te gaan. Dat kwam omdat de gasten tien minuten na de pauze een strafschop gemist hadden. De VAR greep in, omdat scheidsrechter Kevin Blom een duw van Deyo Zeefuik in de rug van Lassane Faye over het hoofd had gezien.



De dit seizoen in Rotterdam zo succesvolle Bryan Smeets schoot de penalty veel te slap in. Doelman Sergio Padt had de bal zelfs klemvast. Daardoor bleef de achterstand uit. Met het inbrengen van Sierhuis in de 68e minuut kwamen er meer aanvallende intenties. Het moment van Sierhuis ontstond vijf minuten voor tijd. Hij kreeg de bal links in het strafschopgebied, had oog voor de situatie en was de baas over zijn directe tegenstander. Hij schoof de bal in de verre rechterhoek. Op 24 april scoorde Sierhuis in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle voor het laatst.



Vijf minuten later had Sierhuis weer een hoofdrol. Hij ging nadrukkelijk door op doelman Tim Coremans in een poging hem onzeker te maken. Dat gebeurde, want Coremans gaf Sierhuis pardoes een kopstoot in het strafschopgebied. Rood voor de doelman plus een strafschop. Rechtsback Dirk Abels trok de keepershandschoenen aan, maar kreeg geen vat op de strafschop van Charlison Benschop. Dankzij de 2-0 zege klom FC Groningen naar de elfde plaats met 13 punten uit tien duels. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma.