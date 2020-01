Jong FC Groningen komt in Zwolle niet verder dan 0-0

Komende zaterdag treffen de hoofdmachten van FC Groningen en PEC Zwolle elkaar in Zwolle. Maandag was het al de beurt aan de beloftenteams van beide ploegen. In de tweede speelronde van de Winnaarscompetitie werd het in Overijssel 0-0. Samir Memisevic kreeg misschien wel de beste kans, hij schoot een vrije trap op de paal.

Jong FC Groningen bestond maandagmiddag uit een combinatie tussen spelers van de eerste selectie en FC Groningen onder-19. Acht van de veertien spelers die in Zwolle in actie kwamen, zijn tevens speelgerechtigd voor FC Groningen onder-19. Memisevic, Ko Itakura en Ahmed El Messaoudi waren de opvallendste namen uit de A-selectie.



Het lukte voor de rust geen van beide ploegen om een overwicht in de wedstrijd te krijgen. Daardoor ontspon zich een duel wat over en weer ging. Echt grote kansen bleven uit. De thuisploeg kreeg voor de pauze wel een aantal mogelijkheden. In de tweede helft werden de gasten meer de baas op het veld. Hierdoor kwam de ploeg van trainer Alfons Arts meer aan voetballen toe.



In de beste fase trof Memisevic de paal. Gevaarlijker werden de gasten niet, waardoor na 90 minuten de brilstand genoteerd kon worden. Jong FC Groningen staat vijfde met twee punten uit twee duels. Jong RKC is koploper met de volle buit uit twee duels.