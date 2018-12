Indoor Groningen gaat na de kerst weer verder

Het kenmerk van Indoor Groningen is dat vele facetten van de paardensport aan bod komen. In het programma van bijna drie weken komen paarden en pony's ruim aan bod. Is er ruimte voor jong talent, zowel op het gebied van springen als dressuur aan de orde. Zo stond de maandag in het teken van het mennen. Dat is over het algemeen een buitensport, maar in Zuidbroek wordt sinds een aantal jaren een indoor wedstrijd georganiseerd waar de nodige belangstelling voor was.



Donderdagavond is onder andere het grote dressuurtalent Marten Luiten uit Winschoten te bewonderen. De 16-jarige Marten Luiten maakte dit jaar een succesvolle overstap van de pony's naar de paarden. Hij rijdt in de klasse ZZ-licht met zijn paard Fynona. Luiten werd meer dan tien keer provinciaal kampioen bij de pony's en maakte deel uit van het landelijk jeugdkader van de hippische bond, KNHS.



Nadat de hengstencompetities vrijdag aan de orde zijn geweest gaat vanaf zaterdag de focus vol op springende paarden. In het weekend eerst in nationale rubrieken en vanaf 3 januari begint het internationale springen. De inzet op zaterdag in de Grote Prijs is de erfenis van Daan van Geel. De ruiter was begin dit jaar de snelste in een barrage en ging het de winst terug naar Gees.