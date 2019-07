Het gevecht om Glenn Bijl nadert ontknoping

De arbitragecommissie van de voetbalbond KNVB heeft FC Emmen en FC Groningen tot woensdag 12.00 uur de tijd gegeven om tot een oplossing te komen in het conflict over het transferbedrag voor de overgang van Glenn Bijl van Emmen naar Groningen. Komt er geen compromis dan doet de commissie vrijdagmiddag een bepalende uitspraak.

Om er uit te komen lijkt Tom van der Looi onderdeel te worden van de deal. Dat melden diverse media althans. De 20-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen aan relatief weinig speeltijd toe. Hij wil zich verder ontwikkelen en dat kan wellicht in Emmen. Volgens het Dagblad van het Noorden zou het het ook om Adjin Hrustic kunnen gaan. Feit is dat het conflict zich toespitst op de hoogte van de begroting van FC Groningen het komende seizoen. In de ogen van FC Emmen gaat het om een bedrag van meer dan twintig miljoen. Groningen bestrijdt dat.



Contractueel kan Emmen aan een club met een begroting van meer dan twintig miljoen een hogere vergoeding vragen dan de gelimiteerde 335.000 euro. Het gaat naar het zich laat aanzien om een definitiekwestie. Hoe moet het woord begroting uitgelegd worden. Deze term wordt in het contract tussen Glenn Bijl, die de jeugdopleiding bij FC Groningen doorliep, niet nader omschreven. Daardoor is nu een probleem ontstaan. Mocht het voor woensdag 12.00 uur niet lukken dan is iedereen overgeleverd aan de uitspraak van de arbitragecommissie.