Healthy Ageing Tour trekt weer naar Borkum

De Healthy Ageing Tour trekt dit jaar weer naar Borkum. Waar in het verleden een aantal keren het vijfdaagse internationale wielerevenement voor vrouwen afgesloten werd op het Duitse Waddeneiland wordt op woensdag 10 april gestart met een etappe van ruim honderd kilometer. De start op de Strandstrasse is om 13.10 uur voorzien, om 16.00 uur worden de dagwinnares en de eerste draagsters van de leiderstruien gehuldigd.

In april keert Borkum daarmee na een jaar afwezigheid terug in het etappeschema. Eerder werden Lisa Brennauer uit Duitsland en Ellen van Dijk hier als eindwinnares gehuldigd. De vrouwentoppers openen de etappekoers met een rit van 102,5 kilometer. Zij leggen daartoe zeven ronden van vijftien kilometer af op het populaire vakantie-eiland.

Directeur Toerisme Christian Klamt van Borkum is erg blij de Healthy Ageing Tour weer te mogen ontvangen. 'Onze inwoners vinden het prachtig om het wielerspektakel op Borkum te hebben, zeker nu we de eerste etappe mogen ontvangen. Omdat woensdag 10 april midden in de voorjaarsvakantie van Niedersachsen valt, zal het erg druk zijn, omdat het eiland dan helemaal vol zit. We gaan er een groot feest voor inwoners en toeristen van maken.'

Organisator Thijs Rondhuis is ook verheugd met de Healthy Ageing Tour weer af te mogen reizen naar het eiland dat in combinatie met zijn wielerkoers al zulke fraaie tv-beelden en foto’s opleverde. 'Op verzoek van de ploegen verruilden we de slotdag voor de openingsrit. Hoewel Borkum een uitstekende verbinding met het Groningse vasteland heeft, verkort dit hun reisafstanden op weg naar huis op de afsluitende zondag. Borkum geeft de ronde een mooi internationaal tintje.'

Eerder werd al bekend dat de Healty Ageing Tour dit jaar ook Surhuisterveen, Winsum, Wolvega en Heerenveen aandoet. Waar de etappes op vrijdag en zondag verreden worden maakt de organisatie op korte termijn bekend.