Groninger Giants op zoek naar meer jeugd

Om dit kracht bij te zetten wordt zondag 29 september een Open Dag georganiseerd op sportpark Corpus den Hoorn. De organisatie laat weten dat American Football een zeer veelzijdige sport is, geschikt voor alle posturen, groot of klein, dik of dun. Bestuurslid PR Rudi van Driezum. 'We maken het vaak mee dat mensen die van zich zelf dachten niet goed te zijn in een teamsport, bij American Football het tegenovergestelde ontdekken.'



Er word gezorgd voor schouder pads, een helm en een bitje, dus geïnteresseerde kinderen hoeven alleen maar sportkleding mee te nemen! Vooraf reageren is wel gewenst. Dat kan via een mail naar bestuur@groningengiants.nl of zoek via Facebook of Instagram naar GroningenGiants en stuur een berichtje. De Open Dag op 29 september duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Als iemand interesse heeft kan er een maand lang gratis meegetraind worden om een nog beter beeld te krijgen van deze sport.